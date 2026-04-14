Exposition « Pensez le paysage » – Biennale d’Art Contemporain, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

Exposition « Pensez le paysage » – Biennale d’Art Contemporain Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition en lien avec la biennale d’Art contemporain d’Evreux. Découvrez le travail des artistes Vincent Barré, Damien Cabanes, Daniel Pontoreau, Laurent Le Deunff, Lionel Sabatté, Michel Natier, Raphaële de Broissia, Richard Di Rosa, Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 0232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux/ Installé au pied de la cathédrale d’Évreux dans un ancien palais épiscopal classé Monument historique, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux offre une expérience de visite unique : une traversée dans l’histoire et les arts de la Préhistoire au 21ème siècle ! Dans ce lieu à l’architecture remarquable qui bénéficie de l’appellation Musée de France, les riches collections, allant de l’archéologie aux beaux-arts en passant par les arts décoratifs, l’ethnologie et l’art contemporain, vous mèneront hors-du-temps. Consacré il y a 150 ans aux découvertes archéologiques locales, le musée est devenu aujourd’hui un lieu de visite incontournable pour comprendre le passé de la ville, et plus largement pour découvrir un panorama original et universel sur l’art et l’histoire À noter : la salle archéologique située au sous-sol du musée est actuellement fermée au public. Une partie des collections gallo-romaines reste néanmoins visible dans les deux premières salles du musée.

Visite libre de l’exposition en lien avec la biennale d’Art contemporain d’Evreux. Découvrez le travail des artistes Vincent Barré, Damien Cabanes, Daniel Pontoreau, Laurent Le Deunff, Lionel Michel…

©Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux