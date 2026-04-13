Une œuvre, des histoires, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux

Une œuvre, des histoires Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Au sein d’un café, trois hommes sont installés autour d’une table. Un jeu de dominos, des verres, un journal et une pipe sont posés sur cette dernière. Les trois hommes ont entamé une partie de dominos. Les postures sont figées et les regards concentrés. Sauf peut-être celui de l’homme à la casquette … qu’est-il en train de faire ? Serait-il en train de tricher ou a-t-il tout simplement fini de jouer ? Que va-t-il se passer ? Découvrez les multiples interprétations de cette scène peinte par Charles Denet à travers les saynètes imaginées par les élèves. Et vous, quel sera votre regard ?

Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux 27 000 Evreux Évreux 27000 Evreux Portes de Normandie Eure Normandie 0232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux/ Histoire locale : grandes figures et traditions du département de l’Eure.

Sélection d’objets évoquant Evreux à travers les âges. Œuvres à caractère religieux : albâtres, tapisseries d’Aubusson, mobilier…

Archéologie : une partie du mur de l’antique cité. La présentation est ordonnée autour de quatre unités chronologiques : préhistorique, protohistorique, gallo-romaine et mérovingienne. Elle illustre l’occupation humaine de la région à travers quelques grands thèmes : échanges, religion, vie quotidienne. La collection de bronzes romains est particulièrement remarquable. La plupart des objets exposés ont été retrouvés lors de fouilles dans le département, à Évreux même et sur le site du Vieil-Évreux.

Peinture, céramique et mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles : plusieurs salons sont reconstitués afin de faire revivre les œuvres dans leur contexte. Ainsi le salon jaune est principalement consacré au style Louis XVI et le salon vert (Louis XV) est orné des boiseries du château de Navarre.

Collection de montres.

Collections du XXe siècle.

La classe, l’œuvre !

© Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux