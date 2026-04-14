Au fil de l’eau, Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux, Évreux

Au fil de l’eau Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Suivez nos petits guides de la soirée pour une découverte en anglais et en français de l’oeuvre de Louis Aston Knight. À travers des petites représentations théâtrales ou picturales, les enfants vous proposent un nouveau regard sur l’oeuvre. L’occasion de se promener au fil l’eau et des coups de pinceau de cet artiste franco-américain.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux 27 000 Evreux Évreux 27000 Evreux Portes de Normandie Eure Normandie 0232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux/ Histoire locale : grandes figures et traditions du département de l’Eure.

Sélection d’objets évoquant Evreux à travers les âges. Œuvres à caractère religieux : albâtres, tapisseries d’Aubusson, mobilier…

Archéologie : une partie du mur de l’antique cité. La présentation est ordonnée autour de quatre unités chronologiques : préhistorique, protohistorique, gallo-romaine et mérovingienne. Elle illustre l’occupation humaine de la région à travers quelques grands thèmes : échanges, religion, vie quotidienne. La collection de bronzes romains est particulièrement remarquable. La plupart des objets exposés ont été retrouvés lors de fouilles dans le département, à Évreux même et sur le site du Vieil-Évreux.

Peinture, céramique et mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles : plusieurs salons sont reconstitués afin de faire revivre les œuvres dans leur contexte. Ainsi le salon jaune est principalement consacré au style Louis XVI et le salon vert (Louis XV) est orné des boiseries du château de Navarre.

Collection de montres.

Collections du XXe siècle.

La classe, l’œuvre !

© Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Evreux