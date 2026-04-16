Salon des Plantes Rue du Plus- Que- Tout Évreux

Évreux

Salon des Plantes

Rue du Plus- Que- Tout Parc de Trangis Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Salon des plantes et du jardin durable d’Évreux est de retour !

Amoureux de la nature, passionnés de jardinage ou simples curieux, ne manquez pas le Salon des plantes d’Évreux

Samedi 9 et dimanche 10 mai, de 10h à 18h au Parc de Trangis

Partez à la rencontre de producteurs, horticulteurs et artisans passionnés, découvrez une grande diversité de plantes, fleurs et créations végétales, et profitez de précieux conseils pour embellir vos jardins, balcons et intérieurs

Au programme concerts, expositions de photos et de dessins, foodtrucks, atelier de création de parfum personnalisé, et de nombreux autres ateliers et animations pour petits et grands, tout au long du week‑end.

Entrée libre tout public .

Rue du Plus- Que- Tout Parc de Trangis Évreux 27000 Eure Normandie

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English : Salon des Plantes

L’événement Salon des Plantes Évreux a été mis à jour le 2026-04-16 par Comptoir des Loisirs