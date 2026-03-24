Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque. Hôtel du département Évreux

Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque.

Hôtel du département 14 boulevard Georges Chauvin Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Participez à une visite du CAUE autour de l’architecture et de l’histoire d’un lieu. Place limité. .

Hôtel du département 14 boulevard Georges Chauvin Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 02 12 57 15 patrimoines@eure.fr

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English : Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque.

L’événement Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque. Évreux a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure