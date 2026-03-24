Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque. Hôtel du département Évreux
Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque. Hôtel du département Évreux vendredi 29 mai 2026.
Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque.
Hôtel du département 14 boulevard Georges Chauvin Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Participez à une visite du CAUE autour de l’architecture et de l’histoire d’un lieu. Place limité. .
Hôtel du département 14 boulevard Georges Chauvin Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 02 12 57 15 patrimoines@eure.fr
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English : Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque.
L’événement Découvrez à Evreux l’architecture et un quartier symbole d’une époque. Évreux a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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