Pièce de théâtre Le Loup des Archives Archives départementales de l’Eure Évreux
Pièce de théâtre Le Loup des Archives Archives départementales de l’Eure Évreux vendredi 29 mai 2026.
Évreux
Pièce de théâtre Le Loup des Archives
Archives départementales de l’Eure 2 rue de Verdun Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
La folle rencontre entre une petite fille qui cherche sa famille et un loup magique qui a réponse à tout !
À la recherche de sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans une immense bibliothèque magique. Mais elle se retrouve nez à truffe avec le loup qui tient l’accueil ! Une rencontre déjantée, humoristique et musicale…
Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’y amusent autant que leurs enfants !
Réservation obligatoire sur 02 32 31 50 84 archives@eure.fr .
Archives départementales de l’Eure 2 rue de Verdun Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 31 50 84 archives@eure.fr
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English : Pièce de théâtre Le Loup des Archives
L’événement Pièce de théâtre Le Loup des Archives Évreux a été mis à jour le 2026-04-14 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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