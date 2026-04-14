Pièce de théâtre Le Loup des Archives Archives départementales de l’Eure Évreux

Évreux

Pièce de théâtre Le Loup des Archives

Archives départementales de l’Eure 2 rue de Verdun Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La folle rencontre entre une petite fille qui cherche sa famille et un loup magique qui a réponse à tout !

À la recherche de sa famille, Garance, petite orpheline, se glisse à minuit dans une immense bibliothèque magique. Mais elle se retrouve nez à truffe avec le loup qui tient l’accueil ! Une rencontre déjantée, humoristique et musicale…

Du rire, des chansons, des interactions avec tous les petits présents dans la salle, et un texte à double niveau pour que les parents s’y amusent autant que leurs enfants !

Réservation obligatoire sur 02 32 31 50 84 archives@eure.fr .

Archives départementales de l’Eure 2 rue de Verdun Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 31 50 84 archives@eure.fr

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English : Pièce de théâtre Le Loup des Archives

L’événement Pièce de théâtre Le Loup des Archives Évreux a été mis à jour le 2026-04-14 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure