Évreux

Les archives à pas de loup !

Archives départementales de l’Eure 2 rue de Verdun Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Pour Pierres en Lumière, découvrez les archives en nocturne ! Au programme découverte de l’exposition Loup y es-tu ? Le loup dans les archives et visite guidée des coulisses des Archives à la lampe torche !

Visites guidées à 19h30, 20h30 et 21h30 .

Archives départementales de l’Eure 2 rue de Verdun Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 31 50 84 archives@eure.fr

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English : Les archives à pas de loup !

L’événement Les archives à pas de loup ! Évreux a été mis à jour le 2026-04-14 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure