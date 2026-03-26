Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux

26 rue victor hugo Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux qui sera illuminée pour l’occasion. Nous exposerons également des photos d’une jeune artiste Euroise. .

26 rue victor hugo Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 59 43 10 50 mdurand@lafilature.space

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English : Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux

L’événement Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux Évreux a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure