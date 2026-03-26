Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux Évreux
Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux Évreux vendredi 29 mai 2026.
Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux
26 rue victor hugo Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux qui sera illuminée pour l’occasion. Nous exposerons également des photos d’une jeune artiste Euroise. .
26 rue victor hugo Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 59 43 10 50 mdurand@lafilature.space
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English : Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux
L’événement Visite de l’ancienne Banque de France d’Evreux Évreux a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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