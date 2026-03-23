Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens.

Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Cette visite guidée vous invite à redécouvrir le patrimoine monumental du XIXe et du début du XXe siècle, pour mieux comprendre ces bâtiments intimement liés à l’histoire publique d’Evreux. .

Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 24 12 57 08 polepatrimoines@evreux.fr

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English : Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens.

L’événement Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens. Évreux a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure