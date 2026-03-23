Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens. Évreux
Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens. Évreux vendredi 29 mai 2026.
Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens.
Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Cette visite guidée vous invite à redécouvrir le patrimoine monumental du XIXe et du début du XXe siècle, pour mieux comprendre ces bâtiments intimement liés à l’histoire publique d’Evreux. .
Place du Général de Gaulle (devant l’Hôtel de Ville) Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 24 12 57 08 polepatrimoines@evreux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens.
L’événement Le XIXe siècle et les grands monuments publics ébroïciens. Évreux a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
À voir aussi à Évreux (Eure)
- Un sacre de printemps le grand embrasement ou musique pour un roi fou rue du Panorama Évreux 29 mars 2026
- FLORIAN LEX – LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES Evreux 17 avril 2026
- BOODER – LE CADRAN – PALAIS DES CONGRES Evreux 18 avril 2026
- La Vélo ferrée (V2702) Évreux Eure 1 mai 2026
- Voie Verte d’Evreux à la Vallée du Bec Évreux Eure 1 mai 2026