Biennale d’Art Contemporain au Musée Rue Charles Corbeau Évreux

Évreux

Biennale d’Art Contemporain au Musée

Rue Charles Corbeau Musée d’Art, Histoire et archéologie Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Biennale d’Évreux Art contemporain

Du 23 mai au 20 septembre 2026, la ville d’Évreux se transforme en véritable terrain de jeu artistique avec la Biennale d’art contemporain.

Au musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, l’exposition réunit les oeuvres de petit et moyen format des artistes invités de la Biennale. Pensée comme un complément essentiel au parcours en ville, elle permet de découvrir de près la diversité des pratiques contemporaines sculpture, installation, céramique, résine, bronze…

Ces pièces, plus intimistes que les oeuvres présentées dans l’espace public, offrent un aperçu précis du travail de chaque artiste et mettent en lumière la variété des matériaux, des techniques et des démarches réunies pour cette édition.

L’exposition constitue ainsi un point d’ancrage du parcours un lieu où se rassemblent les approches, les univers et les sensibilités qui composent la Biennale.

A retrouver au fil de l’agenda et sur culture.evreux.fr .

Rue Charles Corbeau Musée d’Art, Histoire et archéologie Évreux 27000 Eure Normandie

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English : Biennale d’Art Contemporain au Musée

L’événement Biennale d’Art Contemporain au Musée Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs