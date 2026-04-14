Visite guidée découverte de la serre et des jardins d’Ara, Jardin botanique, Évreux

Visite guidée découverte de la serre et des jardins d’Ara 5 – 7 juin Jardin botanique Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite guidée de La Serre tropicale et de ses jardins thématiques environnants, accompagnés par les jardiniers animateurs. Passionnés et prêts à répondre à vos questions, les jardiniers vous attendent avec impatience!

Jardin botanique Rue de Pannette, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie Parc botanique de 3 hectares créé à partir du jardin du couvent des Capucins, aujourd’hui conservatoire. Il abrite une serre tropicale moderne. Parking.

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©svuillemin, ville d evreux