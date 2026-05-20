Évreux

Rendez-Vous aux Jardins au Jardin des coteaux de Saint-Michel

12 Rue de la Marne Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , le Jardin des Coteaux de Saint-Michel vous ouvre ses portes.

Le jardin des coteaux de Saint-Michel à Evreux, conçu par François Simonaire, est un lieu qui se distingue par sa singularité et son approche novatrice du jardinage. Crée avec passion et minutie, ce jardin de 1200 m² est un véritable espace d’expérimentation végétale où la diversité et l’originalité des plantes prennent toute leur importance. L’espace est organisé autour de plusieurs espaces thématiques, où l’on retrouve des ambiances variées Des massifs, lumineux et colorés aux zones plus ombragées, en passant par des allées bordées de végétaux, soigneusement choisi.

Ce jardinier paysagiste reconnu a su transformer le site en laboratoire vivant, dans lequel chaque coin, dévoile un mariage, parfait entre esthétique, biodiversité et botanique. Un terrain unique où l’on se sent à la fois acteur et spectateur du vivant. .

12 Rue de la Marne Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 86 75 31 13

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English : Rendez-Vous aux Jardins au Jardin des coteaux de Saint-Michel

L’événement Rendez-Vous aux Jardins au Jardin des coteaux de Saint-Michel Évreux a été mis à jour le 2026-05-20 par Comptoir des Loisirs