20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux

20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue

Rue Charles Corbeau Evreux Cathédrale Notre-Dame Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Jean-Christophe Revel est le responsable pédagogique du département de musique ancienne du Conservatoire Régional de Paris est également organiste titulaire du magnifique instrument Jean de Joyeuse de la cathédrale Sainte-Marie. Il vous a composé un programme varié avec des œuvres du compositeur Correa De Arauxo, un compositeur espagnol du XVIIème, du compositeur français du XVIIème André Raison, de Bach et bien d’autres. Entrée libre participation au chapeau. .

Rue Charles Corbeau Evreux Cathédrale Notre-Dame Évreux 27000 Eure Normandie +33 6 74 62 72 54 orgues.evreux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue

L’événement 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Évreux a été mis à jour le 2026-02-03 par Comptoir des Loisirs