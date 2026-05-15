Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine Évreux
Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine Évreux samedi 6 juin 2026.
Évreux
Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine
12 Rue Jean Jaurès Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , une visite commentée sur le thème de la sculpture vous est proposée au Jardin Botanique.
Si les sculptures classiques du jardin botanique paraissent faciles à interpréter, qu’en est-il des œuvres contemporaines ?
Peut-on aborder la sculpture contemporaine comme la sculpture figurative d’époque classique ? Quelles sont les clés pour comprendre une sculpture contemporaine ?
Un peu d’Histoire, quelques histoires et des notions d’Histoire (de l’Art), c’est ce que propose cette visite pour vous réconcilier, si besoin, avec l’art contemporain !
Rendez-vous à l’entrée du jardin botanique, devant le conservatoire de musique et de danse. .
12 Rue Jean Jaurès Évreux 27000 Eure Normandie polepatrimoine@evreux.fr
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English : Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine
L’événement Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs
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