Évreux

Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine

12 Rue Jean Jaurès Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de la 23ème édition des Rendez-Vous aux Jardins , une visite commentée sur le thème de la sculpture vous est proposée au Jardin Botanique.

Si les sculptures classiques du jardin botanique paraissent faciles à interpréter, qu’en est-il des œuvres contemporaines ?

Peut-on aborder la sculpture contemporaine comme la sculpture figurative d’époque classique ? Quelles sont les clés pour comprendre une sculpture contemporaine ?

Un peu d’Histoire, quelques histoires et des notions d’Histoire (de l’Art), c’est ce que propose cette visite pour vous réconcilier, si besoin, avec l’art contemporain !

Rendez-vous à l’entrée du jardin botanique, devant le conservatoire de musique et de danse. .

12 Rue Jean Jaurès Évreux 27000 Eure Normandie polepatrimoine@evreux.fr

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English : Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Visite commentée De la sculpture classique à la sculpture contemporaine Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs