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Visite libre des ateliers, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux

Visite libre des ateliers, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux

Visite libre des ateliers, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Maison des Arts Solange Baudoux

Adresse : Place du Général-de-Gaulle, 27000 Evreux

Ville : 27000 Évreux

Département : Eure

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre des ateliers 19 et 20 septembre Maison des Arts Solange Baudoux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des ateliers

Accès aux ateliers sur les trois étages

Visite libre de la Maison des Arts et des ateliers répartis sur trois niveaux : dessin, peinture, gravure, photographie, bande dessinée, ateliers des enfants…

Maison des Arts Solange Baudoux Place du Général-de-Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 78 85 40 http://www.evreux.fr
Visite des ateliers

© Ville d’Evreux

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