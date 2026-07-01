Sortie à la découverte des chauves-souris, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux
vendredi 28 août 2026 · Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon · Évreux
Informations pratiques
Sortie à la découverte des chauves-souris Vendredi 28 août, 21h00 Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon Eure
Animation gratuite sur inscription uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Sortie à la découverte des chauves-souris
A la suite de la conférence, vers 21h00, sortie nocturne à la découverte des chauves-souris, balade en lisière de forêt ou de haies à la découverte des fantomes de la nuit. Sortie animée par Pierre Bancel et des bénévoles d’IASEF
Nombre de places limitées, sur inscription uniquement auprès de contact@iasef.fr ou par SMS au 07 71 17 73 91. Rendez vous à la salle polyvalente Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon (95).
Suivant les conditions météorologiques la sortie peut être annulée
Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon 2 rue du Coudray Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0771177391 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@iasef.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@iasef.fr »}]
Sortie nocturne en lisière de forêt à la découverte des chauves-souris sortie chauves-souris
Pierre Bancel
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