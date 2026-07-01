Sortie à la découverte des chauves-souris, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux

Informations pratiques

Sortie à la découverte des chauves-souris Vendredi 28 août, 21h00 Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon Eure

Animation gratuite sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Sortie à la découverte des chauves-souris

A la suite de la conférence, vers 21h00, sortie nocturne à la découverte des chauves-souris, balade en lisière de forêt ou de haies à la découverte des fantomes de la nuit. Sortie animée par Pierre Bancel et des bénévoles d’IASEF

Nombre de places limitées, sur inscription uniquement auprès de contact@iasef.fr ou par SMS au 07 71 17 73 91. Rendez vous à la salle polyvalente Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon (95).

Suivant les conditions météorologiques la sortie peut être annulée

Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon 2 rue du Coudray Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0771177391 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@iasef.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@iasef.fr »}]

Sortie nocturne en lisière de forêt à la découverte des chauves-souris sortie chauves-souris

Pierre Bancel