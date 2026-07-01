A la découverte des chauves-souris, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris Vendredi 28 août, 19h30 Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon Eure

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

Conférence « A la découverte des chauves-souris »

par Pierre Bancel du Comité départemental de spéléologie du Val d’Oise

IASEF et le Comité Départemental de Spéléologie du Val d’Oise vous invitent à venir découvrir la biologie des chauves-souris et les différentes espèces du Val d’Oise. Le vendredi 28 août 2026.

Accueil du public à partir de 19h30. Une exposition sur les chauves-souris sera visible dans le hall d’accueil.

20h00 début de la conférence en salle sur la découverte des chauves-souris, leur biologie, les différentes espèces présentes en Ile-de-France et leur protection. Manifestation ouverte à tout public sans inscription à la salle polyvalente Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon (95).

Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon 2 rue du Coudray Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0771177391 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@iasef.fr »}]

Conférence « A la découverte des chauves-souris » par Pierre Bancel du Comité départemental de spéléologie du Val d’Oise découverte chauves-souris

Pierre Bancel