JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Le Kubb Évreux
vendredi 18 septembre 2026 · Le Kubb · Évreux
Informations pratiques
Évreux
JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb
Le Kubb 1 Avenue Aristide Briand Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
A l’occasion des Journées du Matrimoine 2026, le groupe ébroïcien Voodoo May enflamme la scène du Kubb.
Originaire d’Evreux, le groupe Voodoo May tisse une pop magnétique où s’entrelacent la ferveur du gospel, la chaleur de la soul et la tension du rock. Sa musique est un sortilège moderne, une expérience sensorielle guidée par la voix habitée de Maylise Lieubray qui explore les recoins de l’intime mémoire, amour, blessure, renaissance.
Chez Voodoo May, la scène devient autel, le live une cérémonie. Chaque performance invoque une énergie ancienne, comme une transe douce-amère. Une musique habitée, charnelle, à la croisée du visible et de l’invisible.
Rendez-vous vendredi 18 septembre, à 20h au Kubb. Ouverture des portes 30 minutes avant. Entrée libre. Durée 1h. .
Le Kubb 1 Avenue Aristide Briand Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 bonjour@letangram.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb
L’événement JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Évreux a été mis à jour le 2026-07-09 par Comptoir des Loisirs
À voir aussi à Evreux (Eure)
- A la découverte des chauves-souris, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux 28 août 2026
- Sortie à la découverte des chauves-souris, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux 28 août 2026
- 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux 13 septembre 2026
- Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux 15 septembre 2026
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux 19 septembre 2026