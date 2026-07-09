JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Le Kubb Évreux

Informations pratiques

Évreux

JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb

Le Kubb 1 Avenue Aristide Briand Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

A l’occasion des Journées du Matrimoine 2026, le groupe ébroïcien Voodoo May enflamme la scène du Kubb.

Originaire d’Evreux, le groupe Voodoo May tisse une pop magnétique où s’entrelacent la ferveur du gospel, la chaleur de la soul et la tension du rock. Sa musique est un sortilège moderne, une expérience sensorielle guidée par la voix habitée de Maylise Lieubray qui explore les recoins de l’intime mémoire, amour, blessure, renaissance.

Chez Voodoo May, la scène devient autel, le live une cérémonie. Chaque performance invoque une énergie ancienne, comme une transe douce-amère. Une musique habitée, charnelle, à la croisée du visible et de l’invisible.

Rendez-vous vendredi 18 septembre, à 20h au Kubb. Ouverture des portes 30 minutes avant. Entrée libre. Durée 1h. .

Le Kubb 1 Avenue Aristide Briand Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 bonjour@letangram.com

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English : JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb

L’événement JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Évreux a été mis à jour le 2026-07-09 par Comptoir des Loisirs