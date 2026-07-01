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AGENDA · Évreux

Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux

samedi 19 septembre 2026 · Temple maçonnique "La Fraternité normande" · Évreux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple maçonnique "La Fraternité normande"
Adresse
29 rue de la forêt, 27000 Évreux
Ville
27000 Évreux
Département
Eure

Visite guidée du temple maçonnique 19 et 20 septembre Temple maçonnique « La Fraternité normande » Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée et commentée du Temple maçonnique « La Fraternité normande »

Temple maçonnique « La Fraternité normande » 29 rue de la forêt, 27000 Évreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie 06 47 39 86 47 L’histoire et l’activité de ce lieu seront présentées au travers d’une exposition Accueil à l’entrée de la propriété
Visite guidée et commentée du Temple maçonnique « La Fraternité normande »

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