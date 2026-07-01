Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Temple maçonnique "La Fraternité normande" · Évreux
Informations pratiques
Visite guidée du temple maçonnique 19 et 20 septembre Temple maçonnique « La Fraternité normande » Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée et commentée du Temple maçonnique « La Fraternité normande »
Temple maçonnique « La Fraternité normande » 29 rue de la forêt, 27000 Évreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie 06 47 39 86 47 L’histoire et l’activité de ce lieu seront présentées au travers d’une exposition Accueil à l’entrée de la propriété
Visite guidée et commentée du Temple maçonnique « La Fraternité normande »
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