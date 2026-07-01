Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux

Informations pratiques

Accrochage « Photographie(s) en contrepoint » 15 septembre 2026 – 10 janvier 2027 Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2027-01-10T14:00:00+01:00 – 2027-01-10T18:00:00+01:00

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le musée d’Évreux met à l’honneur sa collection photographique à travers un accrochage inédit, déployé au cœur même de son parcours permanent. Riche d’environ 500 œuvres, ce fonds témoigne de la diversité de ce médium en constante évolution.

Si cette collection relativement confidentielle a déjà fait l’objet de présentations marquantes, notamment en 1982 puis en 1996, elle révèle aujourd’hui toute sa singularité dans une nouvelle proposition qui privilégie les résonances plutôt que la chronologie stricte. Du XIXe siècle aux expressions les plus contemporaines (Charles Fréger, Catherine Poncin, …), les photographies dialoguent avec les œuvres exposées dans les salles, créant un parcours sensible où les époques, les techniques et les regards se répondent.

Pensé comme de véritables contrepoints, cet accrochage invite les visiteurs à renouveler leur perception des œuvres et des images. La photographie, tour à tour esthétique, documentaire ou utilitaire, y démontre toute l’étendue de ses usages et de ses pouvoirs. Elle interroge notre manière de voir : elle capte, perturbe et enrichit le regard, à l’image de son rôle fondamental depuis ses origines.

L’accrochage met également en lumière la richesse des procédés photographiques, depuis les expérimentations du XIXe siècle jusqu’aux pratiques contemporaines, et questionne en profondeur la fabrication de l’image. Cadrage, composition, lumière : autant de paramètres qui rapprochent le geste photographique de celui du peintre, révélant une communauté de préoccupations et de recherches.

Conçu comme un dialogue entre les arts, cet accrochage souligne ainsi la place essentielle de la photographie à la croisée des pratiques artistiques. Il invite à explorer autrement les collections du musée, en faisant émerger de nouvelles correspondances et en offrant une expérience de visite renouvelée et sensible.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux 2 esplanade Anne Baudot 27000 Évreux Évreux 27000 Centre-Ville Eure Normandie

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, le musée d’Évreux met à l’honneur sa collection photographique à travers un accrochage inédit, déployé au cœur même de son parcours permanent. Riche …

© Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie