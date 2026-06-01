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Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Taurin, Évreux

Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Taurin, Évreux

Visite guidée de l’église, Eglise Saint-Taurin, Évreux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Eglise Saint-Taurin

Adresse : Place Saint-Taurin

Ville : 27000 Évreux

Département : Eure

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Durée 1h.

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Taurin Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église Saint-Taurin fait actuellement l’objet d’un ambitieux programme de restauration. C’est l’occasion de redécouvrir l’histoire de ce lieu emblématique d’Evreux, et d’en apprendre plus sur l’abbaye aujourd’hui disparue.

Eglise Saint-Taurin Place Saint-Taurin Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie L’église Saint-Taurin est l’ancienne abbatiale de la grande abbaye bénédictine Saint-Taurin, créée par les Ducs de Normandie. Elle présente une architecture mêlant différentes époques, et possède de très beaux vitraux.
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© Ville d’Evreux

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