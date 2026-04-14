Visite guidée : découverte des sculptures du jardin botanique, de la sculpture classique à la sculpture contemporaine, Jardin botanique, Évreux

Visite guidée : découverte des sculptures du jardin botanique, de la sculpture classique à la sculpture contemporaine Samedi 6 juin, 17h00 Jardin botanique Eure

Durée 1h, RDV à 17h à l’entrée du jardin botanique, devant le conservatoire de musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Si les sculptures classiques du jardin botanique paraissent faciles à interpréter, qu’en est-il des œuvres contemporaines ? Peut-on aborder la sculpture contemporaine comme la sculpture figurative d’époque classique ? Quelles sont les clés pour « comprendre » une sculpture contemporaine ? Un peu d’Histoire, quelques histoires et des notions d’Histoire (de l’Art), c’est ce que propose cette visite pour vous réconcilier, si besoin, avec l’art contemporain !

RDV à 17h à l’entrée du jardin botanique, devant le conservatoire de musique.

Jardin botanique Rue de Pannette, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « polepatrimoines@evreux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 24 12 57 08 »}] Parc botanique de 3 hectares créé à partir du jardin du couvent des Capucins, aujourd’hui conservatoire. Il abrite une serre tropicale moderne. Parking.

Si les sculptures classiques du jardin botanique paraissent faciles à interpréter, qu’en est-il des œuvres contemporaines ? Peut-on aborder la sculpture contemporaine comme la sculpture figurative ? …

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