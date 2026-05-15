Biennale d’Art Contemporain & RDV au Jardin Rue du Jardin botanique Évreux

Évreux

Biennale d’Art Contemporain & RDV au Jardin

Rue du Jardin botanique Jardin Botanique Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

DESSINER LA NATURE 10h 13h et 14h 17h

Proposé au coeur du jardin botanique, cet atelier vous invite à explorer le végétal à travers la pratique du dessin. Accompagnés par Christiane Müller, artiste-enseignante à la Maison des Arts Solange-Baudoux, les participants — débutants comme initiés — s’installeront dans le jardin méditerranéen et près de la serre de collection pour observer les plantes et s’inspirer de leurs formes, textures et structures, souvent étonnantes lorsqu’on les regarde

de près. Un temps privilégié d’attention au vivant, qui encourage chacun à développer un regard sensible et personnel sur le paysage.

LIRE ET JOUER EN HERBE 14h 17h

La Bibliambule est une étonnante bibliothèque ambulante, qui renferme des livres nomades et des jeux. Les livres nomades sont ces livres qui peuvent être feuilletés, emportés, remis en place dans n’importe quel point Livres nomades de la Ville, prêtés à des amis ou gardés chez vous. Une fois installée, sept hamacs se déploient pour offrir aux passants des moments de

détente, de lecture et de jeu. Pour les jeux, le ludothécaire du réseau des médiathèques vous attendra pour partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Voir également visite guidée DE LA SCULPTURE CLASSIQUE À LA SCULPTURE CONTEMPORAINE à 17h .

Rue du Jardin botanique Jardin Botanique Évreux 27000 Eure Normandie

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English : Biennale d’Art Contemporain & RDV au Jardin

L’événement Biennale d’Art Contemporain & RDV au Jardin Évreux a été mis à jour le 2026-05-15 par Comptoir des Loisirs