Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée de l’espace muséal, Nouvel Hôpital de Navarre, Évreux

Visite guidée de l’espace muséal, Nouvel Hôpital de Navarre, Évreux

Visite guidée de l’espace muséal, Nouvel Hôpital de Navarre, Évreux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Nouvel Hôpital de Navarre

Adresse : 62 route de Conches, 27000 Évreux

Ville : 27000 Évreux

Département : Eure

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Durée 2h, 25 pers. max.

Visite guidée de l’espace muséal Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30, 16h00 Nouvel Hôpital de Navarre Eure

Durée 2h, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites guidées de l’espace muséal du Nouvel Hôpital de Navarre retraçant l’histoire de la psychiatrie euroise et de son évolution. Espace muséal composé de 5 salles : histoire de son ouverture en 1866 à maintenant ; salle dédiée à la médecine, reconstitution de chambre, cuves à cidre, salle dédiée à la ferme etc.

Nouvel Hôpital de Navarre 62 route de Conches, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 31 77 87 https://www.nh-navarre.fr/ https://www.facebook.com/NouvelHopitalNavarre [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 31 77 87 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@nh-navarre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/wwAWUkEQfDVdHWMU6 »}] Bâtiment de l’administration datant de 1866 et espace muséal. Transport à proximité, parking gratuit sur place.
Visites guidées de l’espace muséal du Nouvel Hôpital de Navarre retraçant l’histoire de la psychiatrie euroise et de son évolution. Espace muséal composé de 5 salles : histoire de son ouverture en à…

©Jason Petit

À voir aussi à Evreux (Eure)