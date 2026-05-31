Visite guidée flash : Photographie(s) en contrepoint, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux

Visite guidée flash : Photographie(s) en contrepoint 19 et 20 septembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure

Durée 30 min, dès 12 ans, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’accrochage « Photographie(s) en contrepoint ».

Depuis les débuts de la photographie jusqu’aux expressions les plus contemporaines, découvrez la richesse du fonds photographique du musée. Que ce soit par la diversité des photographes représentés, la multiplicité des techniques employées ou encore les sujets traités, explorez lors d’une visite flash, les dialogues initiés entre ces images fixes et certaines des œuvres exposées. Cet accrochage est proposé dans le cadre du Bicentenaire de la photographie.

A partir de 12 ans.

Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux [{« type »: « link », « value »: « http://culture.evreux.fr »}] Ancien évêché daté du début du XVIe siècle. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.

Visite guidée de l’accrochage « Photographie(s) en contrepoint ».

© Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux