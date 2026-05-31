Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 09h30 Hôtel de ville Eure

Durée 1h, départs des visites à 9h30 et 10h30, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite de l’Hôtel de Ville

De l’histoire de sa construction à la fresque de Pico, venez (re)découvrir l’Hôtel de Ville d’Evreux à travers son escalier monumental, son salon d’honneur, sa salle du conseil municipal et le bureau du Maire.

Hôtel de ville Place du Général de Gaulle Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « polepatrimoines@evreux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 32 62 71 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 24 12 57 08 »}]

Visite de l’Hôtel de Ville

© Ville d’Evreux