Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux
Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 09h30 Hôtel de ville Eure
Durée 1h, départs des visites à 9h30 et 10h30, 25 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Visite de l’Hôtel de Ville
De l’histoire de sa construction à la fresque de Pico, venez (re)découvrir l’Hôtel de Ville d’Evreux à travers son escalier monumental, son salon d’honneur, sa salle du conseil municipal et le bureau du Maire.
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Visite de l’Hôtel de Ville
© Ville d’Evreux
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