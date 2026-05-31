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Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux

Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux

Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Hôtel de ville

Adresse : Place du Général de Gaulle

Ville : 27000 Évreux

Département : Eure

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Durée 1h, départs des visites à 9h30 et 10h30, 25 pers. max.

Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 09h30 Hôtel de ville Eure

Durée 1h, départs des visites à 9h30 et 10h30, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite de l’Hôtel de Ville

De l’histoire de sa construction à la fresque de Pico, venez (re)découvrir l’Hôtel de Ville d’Evreux à travers son escalier monumental, son salon d’honneur, sa salle du conseil municipal et le bureau du Maire.

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Visite de l’Hôtel de Ville

© Ville d’Evreux

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