Exposition : Mise en oeuvre, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux

Exposition : Mise en oeuvre 19 et 20 septembre Maison des Arts Solange Baudoux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mise en Oeuvre

Réalisations des élèves

Venez découvrir la Maison des Arts et ses nombreux ateliers ouverts à toutes et tous à travers les réalisations des élèves des cours de dessin, peinture, gravure, photographie, bande dessinée, ateliers des enfants…

Maison des Arts Solange Baudoux Place du Général-de-Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 78 85 40 http://www.evreux.fr

Mise en Oeuvre

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