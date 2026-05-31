Exposition : Mise en oeuvre, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux
Exposition : Mise en oeuvre, Maison des Arts Solange Baudoux, Évreux samedi 19 septembre 2026.
Exposition : Mise en oeuvre 19 et 20 septembre Maison des Arts Solange Baudoux Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Mise en Oeuvre
Réalisations des élèves
Venez découvrir la Maison des Arts et ses nombreux ateliers ouverts à toutes et tous à travers les réalisations des élèves des cours de dessin, peinture, gravure, photographie, bande dessinée, ateliers des enfants…
Maison des Arts Solange Baudoux Place du Général-de-Gaulle, 27000 Evreux Évreux 27000 Eure Normandie 02 32 78 85 40 http://www.evreux.fr
Mise en Oeuvre
© Ville d’Evreux
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