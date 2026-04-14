Atelier découverte : 5 actions essentielles pour votre cybersécurité, à la CMA Normandie à Evreux (27), CMA Normandie – Site d’Évreux, Évreux

Atelier découverte : 5 actions essentielles pour votre cybersécurité, à la CMA Normandie à Evreux (27) Jeudi 25 juin, 10h00 CMA Normandie – Site d’Évreux Eure

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T10:00:00+02:00 – 2026-06-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T10:00:00+02:00 – 2026-06-25T12:30:00+02:00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie vous propose de découvrir sur le site d’Evreux les gestes de base pour vous protéger des risques cybersécurité. Cet atelier vous permet notamment de mettre en œuvre des solutions simples pour sécuriser les accès à vos outils numériques, protéger vos données et utiliser les bonnes pratiques de prévention au quotidien.

Autant que possible, venez avec votre ordinateur portable et votre smartphone pour avoir la possibilité de vérifier ou d’installer certains outils de protection sur votre propre matériel. Ayez également à disposition les mots de passe nécessaires pour réaliser ces installations (via les comptes administrateurs de vos équipements).

Public : Artisans ou salariés d’entreprises

CMA Normandie – Site d’Évreux 8 Boulevard du Président Allende, EVREUX, 27000 Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.cma-normandie.fr/3035/entreprise »}, {« type »: « email », « value »: « fbuvry@cma-normandie.fr »}]

Les 5 actions de base à connaître et mettre en oeuvre pour diminuer les risques liés à la cybercriminalité numérique cybersécurité

CMA Normandie