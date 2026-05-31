Visite guidée des sauts de loups et de la glacière, Nouvel Hôpital de Navarre, Évreux
Visite guidée des sauts de loups et de la glacière, Nouvel Hôpital de Navarre, Évreux samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée des sauts de loups et de la glacière Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30, 15h30 Nouvel Hôpital de Navarre Eure
Durée 1h30, 25 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
3 visites guidées et commentées à 10h, 13h30 et 15h30 des sauts-de-loup, de l’ancienne glacière, du parc de l’hôpital autour de l’histoire de la psychiatrie et de son évolution…
Nouvel Hôpital de Navarre 62 route de Conches, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 31 77 87 https://www.nh-navarre.fr/ https://www.facebook.com/NouvelHopitalNavarre [{« type »: « email », « value »: « communication@nh-navarre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/T94qRv2TP7B4j7Dw9 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 31 77 87 »}] Bâtiment de l’administration datant de 1866 et espace muséal. Transport à proximité, parking gratuit sur place.
3 visites guidées et commentées à 10h, 13h30 et 15h30 des sauts-de-loup, de l’ancienne glacière, du parc de l’hôpital autour de l’histoire de la psychiatrie et de son évolution…
©Nouvel Hôpital de Navarre
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