JEANNE D’ARC EN LUMIERES

Eglise Notre Dame du Thil 8, Rue de l’Eglise Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Nous vous proposons, le samedi soir à partir de 19h, une exposition sur Jeanne d’Arc avec une mise en lumières d’une relique de la Sainte. Le dimanche à 15h, une conférence sur Sainte Jeanne d’Arc sera donnée par Mr Jean-Pierre CHALINE (Historien spécialiste de l’histoire de Normandie). .

Eglise Notre Dame du Thil 8, Rue de l’Eglise Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com

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English : JEANNE D’ARC EN LUMIERES

L’événement JEANNE D’ARC EN LUMIERES Le Thil a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure