JEANNE D’ARC EN LUMIERES Eglise Notre Dame du Thil Le Thil
JEANNE D’ARC EN LUMIERES Eglise Notre Dame du Thil Le Thil samedi 30 mai 2026.
JEANNE D’ARC EN LUMIERES
Eglise Notre Dame du Thil 8, Rue de l’Eglise Le Thil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Nous vous proposons, le samedi soir à partir de 19h, une exposition sur Jeanne d’Arc avec une mise en lumières d’une relique de la Sainte. Le dimanche à 15h, une conférence sur Sainte Jeanne d’Arc sera donnée par Mr Jean-Pierre CHALINE (Historien spécialiste de l’histoire de Normandie). .
Eglise Notre Dame du Thil 8, Rue de l’Eglise Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com
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English : JEANNE D’ARC EN LUMIERES
L’événement JEANNE D’ARC EN LUMIERES Le Thil a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure