Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières Le Thil
Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières Le Thil samedi 30 mai 2026.
Le Thil
Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières
8 Rue de l’Église Le Thil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Au programme
– Le samedi soir à partir de 19h exposition sur Jeanne d’Arc avec une mise en lumières d’une relique de la Sainte.
– Le dimanche à 15h conférence sur Sainte Jeanne d’Arc donnée par M. Jean-Pierre CHALINE (Historien spécialiste de l’histoire de Normandie). .
8 Rue de l’Église Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières
L’événement Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières Le Thil a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Le Thil (Eure)
- Foire aux livres École Le Thil 1 mai 2026
- JEANNE D’ARC EN LUMIERES Eglise Notre Dame du Thil Le Thil 30 mai 2026