Le Thil

Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières

8 Rue de l’Église Le Thil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Au programme

– Le samedi soir à partir de 19h exposition sur Jeanne d’Arc avec une mise en lumières d’une relique de la Sainte.

– Le dimanche à 15h conférence sur Sainte Jeanne d’Arc donnée par M. Jean-Pierre CHALINE (Historien spécialiste de l’histoire de Normandie). .

8 Rue de l’Église Le Thil 27150 Eure Normandie +33 6 89 05 33 75 assm.lethil@gmail.com

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English : Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières

L’événement Pierres en Lumières Jeanne d’Arc en lumières Le Thil a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme