Jeanne et Marguerite Théâtre de la rue de belleville Nantes
samedi 17 octobre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 18:00 – 19:30
Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public, Adulte
Jeanne hérite d’une valise remplie de lettres, de vieilles photos et d’articles de journaux dans lesquels elle découvre le destin de Marguerite, son arrière-grand-mère.Tout commence par la rencontre du bel Eugène, sur la plage de Nice en 1906. La suite s’écrit d’attente, d’amour et de correspondance.A ce récit s’entremêle la rencontre de Jeanne avec un certain «James Bond» qu’elle rencontre alors que les tours du Wall Trade Center s’effondrent.L’histoire vraie de deux femmes, à deux époques différentes, unies par un lien puissant, nous emportant dans un tourbillon d’amour. Un spectacle de la compagnie Davaï!d’après l’œuvre de Valérie PéronnetMise en scène de Kariné DubéAvec Aurélie Valetoux et Flore Vannier-MoreauLumière – Mathieu CharvotConception décors – Arthur Freyss
Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100
Afficher la carte du lieu Théâtre de la rue de belleville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Balade « Le patrimoine scientifique », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 29 juillet 2026
- La gestion des déchets verts, Le Parc des Oblates, Nantes 29 juillet 2026
- Inventaire participatif de limaces et d’escargots, Le Parc des Oblates, Nantes 29 juillet 2026
- Wood Wild Web et le monde des champignons, Le Parc des Oblates, Nantes 29 juillet 2026
- Les lectures de la terrasse, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 29 juillet 2026