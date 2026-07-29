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Jeanne et Marguerite Théâtre de la rue de belleville Nantes

samedi 17 octobre 2026 · Théâtre de la rue de belleville · Nantes

Jeanne et Marguerite Théâtre de la rue de belleville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Théâtre de la rue de belleville
Adresse
19 rue de Belleville, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 18:00 – 19:30
Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public, Adulte 

Jeanne hérite d’une valise remplie de lettres, de vieilles photos et d’articles de journaux dans lesquels elle découvre le destin de Marguerite, son arrière-grand-mère.Tout commence par la rencontre du bel Eugène, sur la plage de Nice en 1906. La suite s’écrit d’attente, d’amour et de correspondance.A ce récit s’entremêle la rencontre de Jeanne avec un certain «James Bond» qu’elle rencontre alors que les tours du Wall Trade Center s’effondrent.L’histoire vraie de deux femmes, à deux époques différentes, unies par un lien puissant, nous emportant dans un tourbillon d’amour. Un spectacle de la compagnie Davaï!d’après l’œuvre de Valérie PéronnetMise en scène de Kariné DubéAvec Aurélie Valetoux et Flore Vannier-MoreauLumière – Mathieu CharvotConception décors – Arthur Freyss

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100

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