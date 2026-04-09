Saint-Jean-de-Braye

Jeanne, le spectacle

750 route nationale 20 152 Saint-Jean-de-Braye Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-18 22:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Jeanne le spectacle

En l’honneur de jeanne d’arc

Venez découvrir la folle épopée de Jeanne d’Arc dans le plus grand spectacle nocturne qui lui soit consacré ! De sa naissance en 1412 à sa promotion comme héroïne nationale et à sa canonisation en 1920 rien ne sera laissé au hasard dans cette fresque spectaculaire.

Comédiens, cascadeurs, danseurs, cavaliers… mais aussi mapping monumental et autres effets grandioses seront au service de cette grande histoire. Pendant 1h30, plongez dans cette épopée magistrale, devant une scène de +2000 m² et face au Château de Charbonnière sublimé pour l’occasion.

Jeanne, Charles VII, Dunois, Cauchon, mais aussi Péguy, Claudel, la Ière Guerre Mondiale, Benoit XV… seront tous réunis dans cette création majestueuse. Porté par une musique originale composée pour l’occasion, ra .

750 route nationale 20 152 Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire contact@jeanne-lespectacle.fr

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Jeanne the show

L’événement Jeanne, le spectacle Saint-Jean-de-Braye a été mis à jour le 2026-04-09 par ADRT45