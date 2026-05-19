CHALLENGE DE JOUTES SAINT LOUP 2026 Saint-Jean-de-Braye
CHALLENGE DE JOUTES SAINT LOUP 2026 Saint-Jean-de-Braye samedi 13 juin 2026.
Saint-Jean-de-Braye
CHALLENGE DE JOUTES SAINT LOUP 2026
Rue du Port Saint-Loup Saint-Jean-de-Braye Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Club de Joutes de Saint Loup a été choisi par la Ligue Nord de Loire Picardie pour
Organiser une manche du Championnat de France de Joutes le samedi 13 juin 2026. .
Rue du Port Saint-Loup Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire joutes45800@gmail.com
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L’événement CHALLENGE DE JOUTES SAINT LOUP 2026 Saint-Jean-de-Braye a été mis à jour le 2026-05-19 par ADRT45