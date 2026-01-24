MARCHE NORDIQUE SPECIALE FETES DES MERES Saint-Jean-de-Braye
Saint-Jean-de-Braye Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
MARCHE NORDIQUE SPÉCIALE FÊTES DES MERES
Un moment privilégié à partager à deux
À l’occasion de la Fête des Mères, je vous propose une séance de marche nordique pas comme les autres
une expérience pensée pour célébrer les liens, le mouvement et le plaisir d’être ensemble.
Cette séance est ouverte à toutes les mamans, et à celles et ceux qui souhaitent leur offrir un moment unique.
Chaque participante peut venir accompagnée d’un de ses enfants ou de sa maman, pour partager une activité accessible.
SURPRISE A TOUTES LES MAMANS 15 .
Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com
English :
NORDIC WALK FOR MOTHER’S DAY
