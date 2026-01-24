MARCHE NORDIQUE SPECIALE FETES DES MERES

Saint-Jean-de-Braye Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

MARCHE NORDIQUE SPÉCIALE FÊTES DES MERES

Un moment privilégié à partager à deux

À l’occasion de la Fête des Mères, je vous propose une séance de marche nordique pas comme les autres

une expérience pensée pour célébrer les liens, le mouvement et le plaisir d’être ensemble.

Cette séance est ouverte à toutes les mamans, et à celles et ceux qui souhaitent leur offrir un moment unique.

Chaque participante peut venir accompagnée d’un de ses enfants ou de sa maman, pour partager une activité accessible.

SURPRISE A TOUTES LES MAMANS 15 .

Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

NORDIC WALK FOR MOTHER’S DAY

L’événement MARCHE NORDIQUE SPECIALE FETES DES MERES Saint-Jean-de-Braye a été mis à jour le 2026-01-24 par ADRT45