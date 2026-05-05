Entrainement (ou découverte) de la course/marche d’orientation, Parking du Chateau de Charbonnière, Saint-Jean-de-Braye

Entrainement (ou découverte) de la course/marche d’orientation Dimanche 24 mai, 09h30 Parking du Chateau de Charbonnière Loiret

GRATUIT car WOW. Le matériel spécifique est prêté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Dans le cadre de la World Orienteering Week (WOW), l’ASCO d’Orléans vous propose un entrainement et/ou une découverte de la course (ou marche) d’orientation, au parc de la Charbonnière le dimanche 24 Mai 2026, de 9h30 à 11h30.

A l’aide d’une carte et d’une boussole, il faudra trouver les points de contrôle (et le plus vite possible pour les competiteurs).

C’est une activité adaptée à toutes et tous, débutants ou débrouillés.

Seul, en famille ou entre amis, en courant ou en marchant, venez découvrir ce sport en plein développement !

Inscription par mail avant vendredi 22 mai. : asco4504@hotmail.com

https://asco-orleans.fr/

Parking du Chateau de Charbonnière 45800 Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « asco4504@hotmail.com »}] [{« link »: « mailto:asco4504@hotmail.com »}, {« link »: « https://asco-orleans.fr/ »}]

RDV à la Charbonnière, le dimanche 24 Mai 2026, de 9h30 à 11h30 course d’orientation marche d’orientation

ASCO