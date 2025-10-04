Jeff Ludovicus Quintet Le Son de la Terre PARIS 05
Jeff Ludovicus Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 8 février 2026.
Le Jeff Ludovicus Quintet incarne l’alliance parfaite entre le jazz contemporain, les rythmes caribéens et la tradition du groove. Ce quintet parisien réunit cinq musiciens aux parcours impressionnants, guidés par Jeff Ludovicus, batteur et leader du groupe. Ensemble, ils créent un univers musical vibrant et coloré, où l’improvisation se mêle à des compositions originales et à des réinterprétations audacieuses.
Jeff Ludovicus, batterie
Jean-Christophe Raufaste, basse
Lisa Berri, chant
Laurian Daire, piano
Guilhem Seguin, cajón & percussions
Un jazz intense et enveloppant, de subtiles influences… Personne ne reste insensible à la musique de Jeff Ludovicus !
Le dimanche 08 février 2026
de 18h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05