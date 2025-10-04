Jeff Ludovicus Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

Jeff Ludovicus Quintet Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 8 février 2026.

Le Jeff Ludovicus Quintet incarne l’alliance parfaite entre le jazz contemporain, les rythmes caribéens et la tradition du groove. Ce quintet parisien réunit cinq musiciens aux parcours impressionnants, guidés par Jeff Ludovicus, batteur et leader du groupe. Ensemble, ils créent un univers musical vibrant et coloré, où l’improvisation se mêle à des compositions originales et à des réinterprétations audacieuses.

Jeff Ludovicus, batterie

Jean-Christophe Raufaste, basse

Lisa Berri, chant

Laurian Daire, piano

Guilhem Seguin, cajón & percussions

Un jazz intense et enveloppant, de subtiles influences… Personne ne reste insensible à la musique de Jeff Ludovicus !

Le dimanche 08 février 2026

de 18h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T19:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-08T18:00:00+02:00_2026-02-08T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05