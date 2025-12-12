JEFFOU LE GNOU – LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

JEFFOU LE GNOU Début : 2026-03-21 à 18:30. Tarif : – euros.

Coupe de cheveux d’orang outan, regard de gnou, caractère de cochon, ne vous fiez pas à son physique de Neandertal, ce mini zoo à lui tout seul est un humain.Sans concession et loin du politiquement correct, il nous raconte avec beaucoup d’autodérision,combien son poids a pesé dans sa vie : les femmes, le sport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui fait partie de la vie ordinaire, est un problème lorsque vous pesez plus de 200 kg…Ce brut de décoffrage nous confesse, souvent sans aucune pudeur, ce qu’il a vécu dans son combat contre le regard des autres et surtout, contre son propre corps.

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13