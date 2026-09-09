Jeffou Le Gnou Troyes
dimanche 25 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Jeffou Le Gnou
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 27 – 27 – 27 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Coupe de cheveux d’orang outan, regard de gnou, caractère de cochon, ne vous fiez pas à son physique de Neandertal, ce mini zoo à lui tout seul est un humain.
Sans concession et loin du politiquement correct, il nous raconte avec beaucoup d’autodérision, combien son poids a pesé dans sa vie.
Les femmes, le sport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui fait partie de la vie ordinaire, est un problème lorsque vous pesez plus de 200 kg…
Ce brut de décoffrage nous confesse, souvent sans aucune pudeur, ce qu’il a vécu dans son combat contre le regard des autres et surtout, contre son propre
corps. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Jeffou Le Gnou Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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