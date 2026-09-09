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AGENDA · Troyes

Jeffou Le Gnou Troyes

dimanche 25 octobre 2026 · Troyes

Jeffou Le Gnou Troyes

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
27 27 27 Tarif de base plein tarif

Troyes

Jeffou Le Gnou

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 27 – 27 – 27 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 17:00:00
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Coupe de cheveux d’orang outan, regard de gnou, caractère de cochon, ne vous fiez pas à son physique de Neandertal, ce mini zoo à lui tout seul est un humain.
Sans concession et loin du politiquement correct, il nous raconte avec beaucoup d’autodérision, combien son poids a pesé dans sa vie.
Les femmes, le sport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui fait partie de la vie ordinaire, est un problème lorsque vous pesez plus de 200 kg…
Ce brut de décoffrage nous confesse, souvent sans aucune pudeur, ce qu’il a vécu dans son combat contre le regard des autres et surtout, contre son propre
corps.   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Jeffou Le Gnou Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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