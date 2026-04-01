JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART ATELIER RESTAURATION Saint-Sulpice-sur-Lèze

Saint-Sulpice-sur-Lèze

JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART

ATELIER RESTAURATION 6 Rue du 14 Juillet Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art,

– Atelier le Borgne

– Atelier Rosso

– Rest’Auvray

Les 3 artisans ouvrent les portes de leur atelier à Saint-Sulpice-sur-Lèze le samedi 11 avril et le dimanche e dimanche 12 avril, de 10h à 18h.

Venez découvrir l’univers de la restauration des œuvres d’art. .

ATELIER RESTAURATION 6 Rue du 14 Juillet Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 21 76

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English :

To mark the Journées Européennes des Métiers d’Art,

– Atelier le Borgne

– Atelier Rosso

– Rest’Auvray

The 3 craftsmen open the doors of their workshops in Saint-Sulpice-sur-Lèze on Saturday April 11 and Sunday April 12, from 10am to 6pm.

L’événement JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE