JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART ATELIER RESTAURATION Saint-Sulpice-sur-Lèze
JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART ATELIER RESTAURATION Saint-Sulpice-sur-Lèze samedi 11 avril 2026.
Saint-Sulpice-sur-Lèze
JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART
ATELIER RESTAURATION 6 Rue du 14 Juillet Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art,
– Atelier le Borgne
– Atelier Rosso
– Rest’Auvray
Les 3 artisans ouvrent les portes de leur atelier à Saint-Sulpice-sur-Lèze le samedi 11 avril et le dimanche e dimanche 12 avril, de 10h à 18h.
Venez découvrir l’univers de la restauration des œuvres d’art. .
ATELIER RESTAURATION 6 Rue du 14 Juillet Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 21 76
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English :
To mark the Journées Européennes des Métiers d’Art,
– Atelier le Borgne
– Atelier Rosso
– Rest’Auvray
The 3 craftsmen open the doors of their workshops in Saint-Sulpice-sur-Lèze on Saturday April 11 and Sunday April 12, from 10am to 6pm.
L’événement JEMA: RESTAURATION OEUVRES D’ART Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE