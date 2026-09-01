JEP 2026 ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE Lagrasse

Informations pratiques

Lagrasse

JEP 2026 ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE

4, rive gauche Lagrasse Aude

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Abbaye Médiévale de Lagrasse ouvre ses portes à tarif réduit !

Pour découvrir les recoins les plus secrets des lieux, demandez la visite commentée à 15h, elle aussi à tarif réduit !

Partez à la découverte de la partie médiévale de l’abbaye à travers une visite guidée consacrée à la vie quotidienne, à l’architecture et aux savoir-faire qui ont façonné ce monument au fil des siècles.

Du palais abbatial aux espaces de vie des moines, en passant par les décors peints, les sculptures et les vestiges architecturaux, cette visite met en lumière les techniques de construction, les métiers d’art et les symboles qui témoignent de la société médiévale.

Une occasion privilégiée de mieux comprendre le fonctionnement de l’abbaye, son rôle dans le territoire et les liens qu’elle entretenait avec son environnement à travers les siècles.

Tout au long du parcours, les visiteurs pourront également découvrir l’exposition photographique et sonore DEMORAR (habiter), proposée par La Forestière Espace photographique. À travers les regards croisés de quatre artistes, l’exposition interroge les manières d’habiter les territoires ruraux aujourd’hui et crée un dialogue sensible entre le patrimoine médiéval du palais abbatial et les formes contemporaines de l’habitat.

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4, rive gauche Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 43 15 99 contact@lesartsdelire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Medieval Abbey of Lagrasse is opening its doors at a reduced rate!

To discover the site’s most hidden corners, sign up for the guided tour at 3:00 p.m.—also at a reduced rate!

Set out to explore the medieval part of the abbey on a guided tour focusing on daily life, architecture, and the craftsmanship that have shaped this monument over the centuries.

From the abbatial palace to the monks’ living quarters, including the painted decorations, sculptures, and architectural remains, this tour highlights the construction techniques, artistic crafts, and symbols that bear witness to medieval society.

A unique opportunity to gain a better understanding of how the abbey functioned, its role in the region, and the ties it maintained with its surroundings throughout the centuries.

Throughout the tour, visitors will also be able to explore the DEMORAR (to live) photography and sound exhibition, presented by La Forestière Espace photographique. Through the intersecting perspectives of four artists, the exhibition explores ways of inhabiting rural areas today and creates a sensitive dialogue between the medieval heritage of the abbey palace and contemporary forms of housing.

L’événement JEP 2026 ABBAYE MÉDIÉVALE DE LAGRASSE Lagrasse a été mis à jour le 2026-09-01 par