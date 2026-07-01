Visite guidée de l’abbaye médiévale de Lagrasse, Abbaye de Lagrasse – Centre culturel Les arts de lire, Lagrasse

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye médiévale de Lagrasse 18 – 20 septembre Abbaye de Lagrasse – Centre culturel Les arts de lire Aude

Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Partez à la découverte de la partie médiévale de l’abbaye à travers une visite guidée consacrée à la vie quotidienne, à l’architecture et aux savoir-faire qui ont façonné ce monument au fil des siècles.

Du palais abbatial aux espaces de vie des moines, en passant par les décors peints, les sculptures et les vestiges architecturaux, cette visite met en lumière les techniques de construction, les métiers d’art et les symboles qui témoignent de la société médiévale.

Une occasion privilégiée de mieux comprendre le fonctionnement de l’abbaye, son rôle dans le territoire et les liens qu’elle entretenait avec son environnement à travers les siècles.

Tout au long du parcours, les visiteurs pourront également découvrir l’exposition photographique et sonore DEMORAR (habiter), proposée par La Forestière – Espace photographique. À travers les regards croisés de quatre artistes, l’exposition interroge les manières d’habiter les territoires ruraux aujourd’hui et crée un dialogue sensible entre le patrimoine médiéval du palais abbatial et les formes contemporaines de l’habitat.

Abbaye de Lagrasse – Centre culturel Les arts de lire 4 rive gauche, 11220 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude Occitanie 04 68 43 15 99 https://www.abbayedelagrasse.fr/ https://www.facebook.com/AbbayemedievaleLagrasseCentreculturelLesartsdelire;https://www.instagram.com/abbayedelagrasse.lesartsdelire/ Imposante et majestueuse, l’abbaye médiévale de Lagrasse se situe dans l’un des plus beaux villages de France. Ce prestigieux monument et centre culturel dédié aux « arts de lire » propose une libraire, un bistrot littéraire et des événements culturels toute l’année. Parkings payants dans le village (0,70 €/heure, 4 €/jour).

**Partez à la découverte de la partie médiévale de l’abbaye à travers une visite guidée consacrée à la vie quotidienne, à l’architecture et aux savoir-faire qui ont façonné ce monument au fil des de…

©Idriss Gilles-Bigou