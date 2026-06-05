LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse
LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse jeudi 20 août 2026.
Lagrasse
LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION
Lagrasse Aude
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Les Ptibals de Lagrasse sont de retour pour leur 10ème édition, du 20 au 23 août.
L’équipe de Bol d’Air vous attend nombreux !
Programme de cette première soirée aux Etiroirs
– 18 h Initiation aux danses de bal
– 19 h Scène découverte
– 19 h Accueil billetterie
– 21 h Salle début des bals Ormuz Plume Les Zéoles
Réservation conseillée places limitées
.
Lagrasse 11220 Aude Occitanie assoboldair11@gmail.com
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English :
The Ptibals de Lagrasse are back for their 10th edition, from August 20 to 23.
The Bol d’Air team looks forward to seeing you there!
Program for this first evening at Les Etiroirs
– 6 p.m. Introduction to ballroom dancing
– 7 p.m. Discovery stage
– 7 p.m. Box office reception
– 9 p.m. Start of Ormuz Plume Les Zéoles dances
Reservations recommended places limited
L’événement LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-05 par
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