Lagrasse

LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION

Lagrasse Aude

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les Ptibals de Lagrasse sont de retour pour leur 10ème édition, du 20 au 23 août.

L’équipe de Bol d’Air vous attend nombreux !

Programme de cette première soirée aux Etiroirs

– 18 h Initiation aux danses de bal

– 19 h Scène découverte

– 19 h Accueil billetterie

– 21 h Salle début des bals Ormuz Plume Les Zéoles

Réservation conseillée places limitées

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Lagrasse 11220 Aude Occitanie assoboldair11@gmail.com

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English :

The Ptibals de Lagrasse are back for their 10th edition, from August 20 to 23.

The Bol d’Air team looks forward to seeing you there!

Program for this first evening at Les Etiroirs

– 6 p.m. Introduction to ballroom dancing

– 7 p.m. Discovery stage

– 7 p.m. Box office reception

– 9 p.m. Start of Ormuz Plume Les Zéoles dances

Reservations recommended places limited

L’événement LES PTIBALS FESTIVAL FOLK 10ÈME ÉDITION Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-05 par