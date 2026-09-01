JEP 2026 au Musée des Cristaux Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Cristaux Espace Tairraz · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
JEP 2026 au Musée des Cristaux
Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition temporaire Trésor minéral, la collection Raymond Thibault jusqu’en décembre 2027
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Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39 musee-cristaux@ccvcmb.fr
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English :
Temporary Exhibition: Mineral Treasure: The Raymond Thibault Collection through December 2027
L’événement JEP 2026 au Musée des Cristaux Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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