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AGENDA · Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 au Musée des Cristaux Musée des Cristaux Espace Tairraz Chamonix-Mont-Blanc

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Cristaux Espace Tairraz · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Cristaux Espace Tairraz
Adresse
615 allée du Recteur Payot
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 au Musée des Cristaux

Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Exposition temporaire Trésor minéral, la collection Raymond Thibault jusqu’en décembre 2027
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Musée des Cristaux Espace Tairraz 615 allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 39  musee-cristaux@ccvcmb.fr

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English :

Temporary Exhibition: Mineral Treasure: The Raymond Thibault Collection through December 2027

L’événement JEP 2026 au Musée des Cristaux Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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