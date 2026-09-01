JEP 2026 Balade sur les arbres remarquables dans le massif de l’Avison Bruyères
dimanche 20 septembre 2026 · Bruyères
Informations pratiques
Bruyères
JEP 2026 Balade sur les arbres remarquables dans le massif de l’Avison
Place Stanislas Bruyères Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Sortie pédestre dans le massif de l’Avison, sur le sentier de ronde. Découvrez l’histoire du massif forestier et de ses arbres remarquables, qui représentent un patrimoine naturel précieux.
Découverte de quatre arbres remarquables
– Essences exotiques introduites au siècle dernier douglas et pin de Weymouth
– Essences locales hêtre et érable sycomore.
Prévoir des chaussures et une tenue adaptées à l’activité et à la météo.Tout public
0 .
Place Stanislas Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33 contact@tourisme-bruyeres.com
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English :
Walking tour of the Avison forest, on the sentier de ronde . Discover the history of the forest and its remarkable trees, which represent a precious natural heritage.
Discover four remarkable trees:
– Exotic species introduced in the last century: Douglas fir and Weymouth pine
– Local species: beech and sycamore maple.
Bring appropriate footwear and clothing for the activity and the weather.
L’événement JEP 2026 Balade sur les arbres remarquables dans le massif de l’Avison Bruyères a été mis à jour le 2026-08-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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