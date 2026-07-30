Informations pratiques

Limoux

JEP 2026 BICENTENAIRE PSYCHIATRIE AUDOISE 1826 2026 200 ANS D’ENGAGEMENT

25 Chemin de Ronde Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

L’USSAP ouvre les portes au grand public pour célébrer deux cent années d’histoire sur le site de l’Aragou à Limoux. (accès gratuit à l’ensemble des activités proposées).

Au programme conférences historiques, témoignages, tables rondes sur l’évolution des métiers et des pratiques, parcours historiques, expositions d’œuvres d’usagers, animations, grande tombola (tickets en vente en septembre), ventes locales.

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25 Chemin de Ronde Limoux 11300 Aude Occitanie communication@ussap.fr

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English :

The USSAP is opening its doors to the general public to celebrate 200 years of history at the Aragou site in Limoux. (Free admission to all activities.)

On the program: historical lectures, personal accounts, roundtable discussions on the evolution of trades and practices, historical tours, exhibitions of members’ work, activities, a grand raffle (tickets on sale in September), and local sales.

L’événement JEP 2026 BICENTENAIRE PSYCHIATRIE AUDOISE 1826 2026 200 ANS D’ENGAGEMENT Limoux a été mis à jour le 2026-07-30 par