LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux
LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux jeudi 13 août 2026.
Limoux
LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY
Avenue de Mauzac Limoux Aude
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Venez découvrir de Juin à Septembre les balades du Domaine de Flandry.
Tous les jeudis de 9h à 12h30, Sieur d’Arques vous propose de venir découvrir l’histoire de Limoux et de la cave, de ses vins et de son patrimoine.
09h00
Accueil à la boutique sieur d’Arques avenue du Mauzac à Limoux
09h15
Départ à pied pour le domaine de Flandry (distance à parcourir 800 m)
– Arrivée à Flandry
-Découverte de la plantation des chênes truffiers
– Montée vers le conservatoire du Mauzac, aperçu de la parcelle du clocher de Flandry
– Dégustation de vins et bulles et brunch
– Retour à la cave sieur d’Arques
– Visite du musée et des galeries
12h30/13h00
Fin de la visite
.
Avenue de Mauzac Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 63 45 barc@sieurdarques.com
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English :
Come and discover the Domaine de Flandry walks from June to September.
Every Thursday from 9am to 12:30pm, Sieur d?Arques invites you to discover the history of Limoux and the winery, its wines and its heritage.
09h00
Welcome at the Sieur d?Arques boutique, avenue du Mauzac, Limoux
09h15
Departure on foot for Domaine de Flandry (distance 800 m)
– Arrival at Flandry
-Discovery of the truffle oak plantation
– Climb up to the Mauzac conservatory, take a look at the Flandry bell tower plot
– Wine and bubble tasting and brunch
– Return to the Sieur d?Arques cellar
– Visit to the museum and galleries
12:30/13:00 noon
End of visit
L’événement LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin
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