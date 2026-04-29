Limoux

LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY

Avenue de Mauzac Limoux Aude

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 09:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez découvrir de Juin à Septembre les balades du Domaine de Flandry. Tous les jeudis pendant cette période de 9h à 12h30. Sieur d’Arques vous propose de venir découvrir l’histoire de Limoux et de la cave, de ses vins et de son patrimoine.

9h accueil à la boutique sieur d’Arques avenue du Mauzac à limoux

9h15 départ à pied pour le domaine de Flandry (distance à parcourir 800 m)

Arrivée à Flandry

Découverte de la plantation des chênes truffiers

Montée vers le conservatoire du Mauzac, aperçu de la parcelle du clocher de Flandry

Dégustation de vins et bulles et brunch

Retour à la cave sieur d’Arques

Visite du musée et des galeries

12h30/13h00 fin de la visite

.

Avenue de Mauzac Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 63 45 barc@sieurdarques.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Domaine de Flandry walks from June to September. Every Thursday during this period from 9am to 12:30pm. Sieur d?Arques invites you to discover the history of Limoux and the winery, its wines and its heritage.

9am: welcome at the Sieur d?Arques boutique on avenue du Mauzac in Limoux

9:15 am: departure on foot for the Domaine de Flandry (distance 800 m)

Arrival at Flandry

Discovery of the truffle oak plantation

Climb to the Mauzac conservatory, take a look at the Flandry bell tower plot

Wine and bubble tasting and brunch

Return to the Sieur d?Arques cellar

Visit to the museum and galleries

12:30/13:00: end of tour

L’événement LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin