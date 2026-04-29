LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux
LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux jeudi 11 juin 2026.
Limoux
LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY
Avenue de Mauzac Limoux Aude
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Venez découvrir de Juin à Septembre les balades du Domaine de Flandry. Tous les jeudis pendant cette période de 9h à 12h30. Sieur d’Arques vous propose de venir découvrir l’histoire de Limoux et de la cave, de ses vins et de son patrimoine.
9h accueil à la boutique sieur d’Arques avenue du Mauzac à limoux
9h15 départ à pied pour le domaine de Flandry (distance à parcourir 800 m)
Arrivée à Flandry
Découverte de la plantation des chênes truffiers
Montée vers le conservatoire du Mauzac, aperçu de la parcelle du clocher de Flandry
Dégustation de vins et bulles et brunch
Retour à la cave sieur d’Arques
Visite du musée et des galeries
12h30/13h00 fin de la visite
.
Avenue de Mauzac Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 63 45 barc@sieurdarques.com
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English :
Come and discover the Domaine de Flandry walks from June to September. Every Thursday during this period from 9am to 12:30pm. Sieur d?Arques invites you to discover the history of Limoux and the winery, its wines and its heritage.
9am: welcome at the Sieur d?Arques boutique on avenue du Mauzac in Limoux
9:15 am: departure on foot for the Domaine de Flandry (distance 800 m)
Arrival at Flandry
Discovery of the truffle oak plantation
Climb to the Mauzac conservatory, take a look at the Flandry bell tower plot
Wine and bubble tasting and brunch
Return to the Sieur d?Arques cellar
Visit to the museum and galleries
12:30/13:00: end of tour
L’événement LES BALADES DU DOMAINE DE FLANDRY Limoux a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin
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