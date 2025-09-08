HAPPY MANIF

Limoux Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Danse Tout public dès 8 ans à 10h00, 12h00 et 18h30

Happy Manif (Walk on the love side) vous propose, casque sur les oreilles, de devenir acteur d’un joyeux défilé, propulsé dans une balade chorégraphique, un jeu de rôle grandeur nature sur fond de cinéma. Dans quel but?

Celui de vous faire redécouvrir une ville que vous croyiez pourtant connaître par cœur, en redonnant à la rue le sens qu’elle avait chez les surréalistes le lieu de tous les possibles, l’espace où adviennent les rencontres, les retrouvailles et même les coups de foudre. Au cinéma, c’est toujours plus beau !

Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 53 65 atp.administration@orange.fr

English :

Dance ? All ages 8 and up ? 10:00 am, 12:00 pm and 6:30 pm

Happy Manif (Walk on the love side) invites you, headphones on, to become an actor in a joyful parade, propelled into a choreographic stroll, a life-size role-playing game set against a cinematic backdrop. But why?

To help you rediscover a city you thought you knew by heart, by giving back to the street the meaning it had for the Surrealists: the place of all possibilities, the space where encounters, reunions and even love at first sight take place. In the movies, it’s always more beautiful!

German :

Tanz ? Für alle ab 8 Jahren ? um 10.00, 12.00 und 18.30 Uhr

Happy Manif (Walk on the love side) schlägt Ihnen vor, mit Kopfhörern auf den Ohren zu einem Akteur einer fröhlichen Parade zu werden, der in einen choreografischen Spaziergang, ein lebensgroßes Rollenspiel mit Kino-Hintergrund, katapultiert wird. Zu welchem Zweck?

Sie sollen eine Stadt wiederentdecken, die Sie schon auswendig zu kennen glaubten, indem Sie der Straße die Bedeutung zurückgeben, die sie bei den Surrealisten hatte: der Ort aller Möglichkeiten, der Raum, in dem Begegnungen, Wiederbegegnungen und sogar Liebe auf den ersten Blick stattfinden. Im Kino ist es immer am schönsten!

Italiano :

Danza? Per tutte le età dagli 8 anni in su ? 10.00, 12.00 e 18.30

Happy Manif (Walk on the love side) vi invita, con le cuffie in testa, a diventare attori di una gioiosa parata, spinti in una passeggiata coreografica, un gioco di ruolo a grandezza naturale su uno sfondo cinematografico. Qual è l’obiettivo?

Farvi riscoprire una città che credevate di conoscere a memoria, restituendo alla strada il significato che aveva per i surrealisti: il luogo di tutte le possibilità, lo spazio in cui avvengono gli incontri, le riunioni e persino i colpi di fulmine. Al cinema è sempre più bello!

Espanol :

Danza ? Para todas las edades a partir de 8 años ? 10.00, 12.00 y 18.30

Happy Manif (Camina por el lado del amor) te invita, con los auriculares puestos, a convertirte en actor de un alegre desfile, impulsado por un paseo coreográfico, un juego de rol a escala real con un telón de fondo cinematográfico. ¿Cuál es el objetivo?

Ayudarle a redescubrir una ciudad que creía conocer de memoria, devolviéndole a la calle el significado que tenía para los surrealistas: el lugar de todas las posibilidades, el espacio donde se producen los encuentros, los reencuentros e incluso el amor a primera vista. ¡Siempre es más bonito en el cine!

